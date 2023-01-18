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Haberler Keşfet iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:34

iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

iPhone 14 güncel fiyat listesi gündemdeki yerini aldı. Teknoloji devi Apple, yeni M2 Pro ve M2 Max işlemciye sahip Mac ailesini tanıttı. Tanıtımın ardından iPhone marka akıllı telofon almak isteyen kullanıcılara kötü haber daha geldi. Apple, iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Gelen zam sonrası güncel iPhone 14 fiyatları teknoloji meraklıları tarafından merak konusu oldu. Peki, Apple Türkiye iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2023 yeni zamlı iPhone 14 fiyatları ve ayrıntılı bilgiler…

iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

iPhone 14 fiyatları son dakika zam haberleri ile araştırılmaya başlandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, M2 Pro ve M2 Max işlemcili Mac ailesini tanıttı. Tanıtımla beraber şirket, 2023 yılının ilk fiyat güncellemesini de yaptı. Apple Türkiye iPhone 14 fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Böylece ülkemizde satılan iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin fiyatı 2 bin lira yükseldi. Peki, yeni zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte Apple güncel iPhone 14 güncel fiyat listesi

iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

APPLE İPHONE 14 FİYATLARINA ZAM YAPTI!

Apple, iPhone 14 serisine zam yaptı. Geçtiğimiz eylül ayında tanıtımı yapılan ve tanıtım sonrası zamlanan iPhone 14 fiyatlarına bir zam daha geldi.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin fiyatı 2 bin lira yükseldi. Yapılan zammın tüm Apple ürünlerini kapsadığı belirtildi.

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iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

İPHONE 14 BAŞLANGI ÇFİYATI 32.999 TL OLDU!

Yeni zam sonrası iPhone 14'ün başlangıç fiyat 30.999 TL'den 32.999 TL'ye çıktı. iPhone 14 Plus ise 36.999 TL'den satılacak.

Pro serisi de zamlardan nasibini aldı. Pro modeli 41.999 TL ve Pro Max ise 45.999 TL'den satılacak.

iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 GÜNCEL iPHONE 14 FİYAT LİSTESİ

iPhone 14 128 GB 30.999 TL > 32.999 TL

iPhone 14 256 GB 33.599 TL > 35.599 TL

iPhone 14 512 GB 38.599 TL > 40.899 TL

iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

iPhone 14 Plus 128 GB 34.599 TL 36.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 37.599 TL > 39.599 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 42.899 TL > 44.899 TL

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