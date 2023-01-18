Haberler Keşfet iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:34

iPhone 14 fiyatları güncellendi! 2023 Apple Türkiye zamlı iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

iPhone 14 güncel fiyat listesi gündemdeki yerini aldı. Teknoloji devi Apple, yeni M2 Pro ve M2 Max işlemciye sahip Mac ailesini tanıttı. Tanıtımın ardından iPhone marka akıllı telofon almak isteyen kullanıcılara kötü haber daha geldi. Apple, iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Gelen zam sonrası güncel iPhone 14 fiyatları teknoloji meraklıları tarafından merak konusu oldu. Peki, Apple Türkiye iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2023 yeni zamlı iPhone 14 fiyatları ve ayrıntılı bilgiler…