İŞKUR 139.511 işçi alımı e-şube’de! İşte aşçı, operatör, elektrikçi, teknisyen personel alımı başvuruları...

İŞKUR işçi alımı ilanlarında her branştan bulunan fırsatlar işveren ile personeli bir araya getiriyor. En bilinen branşların yanı sıra zanaat üzerine yapılan meslek grupları da gündemde. Türkiye İş Kurumu üzerinden iş arama durumunuzu aktif hale getirdikten sonra kendinize en uygun ilanı 139 bini aşan ilan arasından seçebilirsiniz. İşte, İŞKUR 139.511 işçi alımı başvuru şartları...