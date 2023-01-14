İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi (personel) alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP kapsamında okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarının yapılması bekleniyor. İŞKUR TYP personel alımı başvuruları her sene yoğun ilgi görürken Türkiye genelinde 81 ve MEB'e bağlı okullarda bu sene de alım var mı yok mu konusu gündemde. Peki; 2023 İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak, şartları nelerdir? İşte personel alımı başvuru detayları…