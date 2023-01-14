İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi (personel) alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP işçi personel alımı ilanları Toplum Yararına program kapsamında bakanlık bünyesine bağlı kurumlara çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz senelerde de binlerce kişi bu sayede iş bulmuştu. Bu noktada ise yeni yılla beraber "2023 İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte İŞKUR TYP personel alımlarına ilişkin ilanlarda son durum, şartlar, başvuru tarihleri ve tüm detaylar...