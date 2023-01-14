Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi (personel) alımı başvuru şartları
Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:17

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi (personel) alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP işçi personel alımı ilanları Toplum Yararına program kapsamında bakanlık bünyesine bağlı kurumlara çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz senelerde de binlerce kişi bu sayede iş bulmuştu. Bu noktada ise yeni yılla beraber "2023 İŞKUR TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte İŞKUR TYP personel alımlarına ilişkin ilanlarda son durum, şartlar, başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP kapsamında okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarının yapılması bekleniyor. İŞKUR TYP personel alımı başvuruları her sene yoğun ilgi görürken Türkiye genelinde 81 ve MEB'e bağlı okullarda bu sene de alım var mı yok mu konusu gündemde. Peki; 2023 İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak, şartları nelerdir? İşte personel alımı başvuru detayları…

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI

MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Bu yıl da kısa zaman içerisinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP ALIMLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2023 ilanları listesi! İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

SON DAKİKA