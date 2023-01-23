Haberler Keşfet İŞKUR TYP personel alımı ilanları 2023 yayında: İŞKUR TYP personel işçi alımı var mı, başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:32

İŞKUR TYP personel alımı ilanları 2023 yayında: İŞKUR TYP personel işçi alımı var mı, başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir?

Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR tarafından her yıl TYP temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda "2023 İŞKUR TYP personel işçi alımı var mı, başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Kişiler Toplum Yararına Program alanında başvurularını esube.iskur.gov.tr üzerinden yayımlanan ilanlara yapabiliyor. Peki, 2023 İŞKUR TYP personel işçi alımı var mı, başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir? İşte İŞKUR TYP personel alımı ilanları ve tüm detaylar.