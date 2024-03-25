İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları ile köy ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Önümüzdeki 5 yıl görevde olması beklenen belediye başkanları halk oylaması ile seçilecek. Bu noktada, bulundukları mahalle ve ilçe için oy kullanan seçmenler 31 Mart akşamı İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları hakkında detayları sabah.com.tr üzerinden inceleyebilecek. YSK'dan alınan anlık veriler ışığında 2024 Bahçelievler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.