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Haberler Keşfet İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:27

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden on binlerce seçmen tarafından mercek altına alınıyor. 11 mahallesi bulunan ve şehrin en yoğun nüfuslu ilçeleri arasında yer alan Bahçelievler'deki vatandaşlar; seçimi kim kazandı sorusuyla anlık verileri takip ediyor. 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasağı biter bitmez sandıklardan çıkan veriler anlık olarak YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları ekranında yer alacak. 2024 Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları ile köy ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Önümüzdeki 5 yıl görevde olması beklenen belediye başkanları halk oylaması ile seçilecek. Bu noktada, bulundukları mahalle ve ilçe için oy kullanan seçmenler 31 Mart akşamı İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları hakkında detayları sabah.com.tr üzerinden inceleyebilecek. YSK'dan alınan anlık veriler ışığında 2024 Bahçelievler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hakan Bahadır

CHP: Emine Gülizar Emecan

İYİ Parti: Tugay Çapun

Yeniden Refah Partisi: Metin Türk

TİP: Mustafa Müfit Tekeli

Zafer Partisi: Ulaş Öztürk

Memleket Partisi: Kerem Usta

İstanbul Bahçelievler Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Bahçelievler'de AK Parti Hakan Bahadır, CHP Emine Gülizar Emecan, İYİ Parti Tugay Çapun, DEM Parti Mehmet Nuri Güneş, Yeniden Refah Partisi Metin Türk, TİP Mustafa Müfit Tekeli, Zafer Partisi Ulaş Öztürk, Memleket Partisi Kerem Usta ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ

Bahçelievler'de 11 mahalle vardır:

Bahçelievler

Cumhuriyet

Çobançeşme

Fevzi Çakmak

Hürriyet

Kocasinan

Siyavuşpaşa

Soğanlı

Şirinevler

Yenibosna

Zafer

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