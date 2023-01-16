İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu milyonlar tarafından soruluyor. Özellikle İstanbul'un barajların doluluk oranı yüzde 31 oranına kadar düşerken, yağmur ve kar yağışının olmadığı bu ortamda her hafta yüzde birlik düşüş yaşanıyor. Bu sebeple İstanbul kar yağışı büyük bir önem arz ediyor. Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen İstanbul kar yağışı henüz yaşanmadı. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı sonucu mega kentin suyu gittikçe azalıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağar mı? İşte detaylar…