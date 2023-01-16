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Haberler Keşfet İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:21

İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu milyonlar tarafından soruluyor. Özellikle İstanbul'un barajların doluluk oranı yüzde 31 oranına kadar düşerken, yağmur ve kar yağışının olmadığı bu ortamda her hafta yüzde birlik düşüş yaşanıyor. Bu sebeple İstanbul kar yağışı büyük bir önem arz ediyor. Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen İstanbul kar yağışı henüz yaşanmadı. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı sonucu mega kentin suyu gittikçe azalıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağar mı? İşte detaylar…

İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?

İstanbul kar yağışı hakkında araştırmalar sürüyor. Meteoroloji'den yapılan Anadolu'da yağışların başlayacağı, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul için Meteoroloji hava durumu raporunda hala güneş ve sis yer alıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar…

İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR!

Kar ne zaman geliyor? derken büyük bir sürprizle karşı karşıya kalabiliriz. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de (Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimleri) beklenen sağanak yağışların; bu akşam (15.01.2023 Pazar) saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2),

Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların 16.01.2023 Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kuvvetli yağışların 16 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?

LİBYA'DAN SICAK HAVA DALGASI İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan gelen bilgilere göre Libya ve Mısır'dan gelen ılık hava ile birlikte hava sıcaklıkları adeta bir bahar etkisiyle İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkabilir.

İstanbul kar yağışı açıklaması: Meteoroloji uyardı! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi tarihler arasında?

KAR YAĞMAZSA SU SORUNU YAŞANIR

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak. Yağmurun, daha çok hafif ve uzun süreli yağması barajları daha fazla dolduruyor" dedi.

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