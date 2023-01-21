İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

21 OCAK 2023 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı