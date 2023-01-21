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Haberler Keşfet İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 14:02

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

İstanbul'da ve yurdun pek çok kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şubat ayına günler kala bahar havası yaşanan büyükşehirde vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı sorularına yanıt arıyor. Yağmur ve kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen tarih merakla inceleniyor. İşte Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

Ocak ayının son haftalarında gerçekleşmesi beklenen İstanbul kar yağışı, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle henüz gerçekleşmedi. Son yılların en sıcak kışı olarak kayıtlara geçen 2023'ün ilk aylarında yağmur ve kar yağışı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı sorusuyla sıcaklıkların megakenti ne zaman terk edeceğini araştırıyor. Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi belli oldu. İşte 5 günlük hava tahmini…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

METEOROLOJİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak, havalar soğuyacak mı? Meteoroloji güncel hava tahminleri ile 2023 İstanbul kar yağışı tarihi!

21 OCAK 2023 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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