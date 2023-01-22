Haberler Keşfet İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:31

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Gelen açıklamalarla beraber İstanbul kar yağışı için bu hafta içerisinde tarih verildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ile havalarda ülke genelinde soğuyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte detaylar