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Haberler Keşfet İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:31

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusuna meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Gelen açıklamalarla beraber İstanbul kar yağışı için bu hafta içerisinde tarih verildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ile havalarda ülke genelinde soğuyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul kar yağışı olacak mı? İşte detaylar

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul kar yağışı açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 15 ilde sarı renk kodlu uyarı yapılırken, şiddetli rüzgardan sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgaları sonrası kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları duyurdu: İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

METEOROLOJİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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