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Haberler Keşfet İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 13:20

İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!

Bacağındaki ameliyat yarası bir türlü iyileşmeyen Orhan Öztürk başına gelenlere inanamadı. Kangren teşhisi sebebiyle ameliyat olan Öztürk, operasyondan geçen 2 aya rağmen yarasının kapanmadığını fark etti. Git gide morarıp çürüyen yaranın içinden çıkanlar ise dehşete düşürdü.

İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!

Her şey 65 yaşındaki Orhan Öztürk'ün İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat olmasıyla başladı… Öztürk'ün bacağındaki ameliyat yarası, iyileşmek bir yana daha da kötüye gitti. Üstelik pansumana gelen hastane personeli de durumu anlamadı. Ta ki Orhan Öztürk'ün kızı cımbızla yaranın içindekileri çekinceye kadar…

İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!

AMELİYATIN ÜZERİNDEN AYLAR GEÇTİ AMA…

Orhan Öztürk kangren teşhisiyle İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın üzerinden aylar geçmesine rağmen ameliyat yarası iyileşmedi hatta daha kötüye gitti.

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İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!

Moraran ve akan yaraya hastane personeli pansumana geldi ancak hiç kimse durumdan şüphelenmedi.

Moraran ve enfekte olduğu anlaşılan yaraya Orhan Öztürk'ün kızı Nilgün Öztürk müdahale etti.

İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!

İHMALİ BÖYLE ORTAYA ÇIKARDILAR!

Yaranın içinde bir nesne olduğunu fark eden Öztürk, bir cımbız yardımıyla bu nesneyi çekmeye başlayınca yaranın içinde bez parçası olduğunu gördü.

Böylece ameliyat esnasında tam 1.5 metrelik sargı bezinin yaranın içinde unutulduğu ortaya çıktı.

İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!

DOKTORUN TEPKİSİ: ŞAŞKINIM

Büyük ihmali ortaya çıkaran Öztürk ailesi, durumu fotoğraflayıp ameliyatı yapan doktora gönderdi. Doktorun verdiği cevap yalnızca "Şaşkınım" oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, hastane konuyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmedi. Ailenin hukuki mücadelesi sürüyor…

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