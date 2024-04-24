İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!

Her şey 65 yaşındaki Orhan Öztürk'ün İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat olmasıyla başladı… Öztürk'ün bacağındaki ameliyat yarası, iyileşmek bir yana daha da kötüye gitti. Üstelik pansumana gelen hastane personeli de durumu anlamadı. Ta ki Orhan Öztürk'ün kızı cımbızla yaranın içindekileri çekinceye kadar…