Haberler
Keşfet
İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
13:20
İyileşmeyen ameliyat yarasını cımbızla inceledi, içinden öyle bir şey çıktı ki… Tam 1 buçuk metre!
Bacağındaki ameliyat yarası bir türlü iyileşmeyen Orhan Öztürk başına gelenlere inanamadı. Kangren teşhisi sebebiyle ameliyat olan Öztürk, operasyondan geçen 2 aya rağmen yarasının kapanmadığını fark etti. Git gide morarıp çürüyen yaranın içinden çıkanlar ise dehşete düşürdü.