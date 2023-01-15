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Haberler Keşfet İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?
Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 10:39

İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan son dakika depremi paniğe sebep oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte İzmir Buca depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ocak 2023

İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

Gelen son dakika deprem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, İzmir'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

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İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: İZMİR DEPREM!

15 Ocak bugün Saat 09.50'de meydana gelen depremin bilgileri şöyle:

Büyüklük: 3.5

Yer: İzmir, Buca

İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

BORNOVA'DA DEPREM

GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
15.01.2023, 09:49:51 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 3.5 km
#Kandilli

AYVACIK'TA DEPREM

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [10.70 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2023-01-15

Saat:10:28:41 TSİ

Enlem:39.396 N

Boylam:26.321 E

Derinlik:10.55

SON DAKİKA