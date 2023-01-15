İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan son dakika depremi paniğe sebep oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte İzmir Buca depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ocak 2023