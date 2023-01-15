Haberler Keşfet İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

Giriş Tarihi: 15.01.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 10:39

İzmir’de son dakika depremi! 15 Ocak 2023 Az önce İzmir’de kaç şiddetinde ve nerede deprem oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan son dakika depremi paniğe sebep oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise İzmir depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte İzmir Buca depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ocak 2023