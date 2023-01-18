Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? JGK ile 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACKA?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecek.