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Haberler Keşfet Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? JGK ile 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:05

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? JGK ile 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı için başvurular 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Başvurusu onaylanan adaylar KPSS notuna göre sıralanacak olup kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılacak. İşte, 2023 JGK Jandarma astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Jandarma astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023: JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı açıklanmıştı. Alıma ilişkin başvurular 15 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Hal böyleyken başvuru sahipleri, Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalarını hızlandırdı. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanacak. 300 TL olarak belirlenen sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Peki, JGK ile Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 JGK astsubay alımı sonuçları son durum ve gelişmeler.

Jandarma astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023: JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden alındı.

Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirdi.

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Jandarma astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023: JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACKA?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecek.

Jandarma astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023: JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

Jandarma astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023: JGK Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav ücreti ile ilgili;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

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