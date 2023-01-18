Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? JGK ile 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görev almak üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı için başvurular 30 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Başvurusu onaylanan adaylar KPSS notuna göre sıralanacak olup kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılacak. İşte, 2023 JGK Jandarma astsubay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…