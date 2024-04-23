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Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: "Eğer bu gruptaysanız..."
Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
14:48
Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: "Eğer bu gruptaysanız..."
Ketsueki-Gata teorisi adlı Japonya'da ortaya çıkmış bir görüş, aslında insanların kan gruplarının karakter özellikleri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu iddia ediyor. Hayat kaynağımız olan kan, Japonlara göre aynı zamanda kişiliğimiz üzerinde de oldukça etkili.