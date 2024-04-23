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Haberler Keşfet Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: "Eğer bu gruptaysanız..."
Giriş Tarihi: 23.04.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:48

Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: "Eğer bu gruptaysanız..."

Ketsueki-Gata teorisi adlı Japonya'da ortaya çıkmış bir görüş, aslında insanların kan gruplarının karakter özellikleri üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu iddia ediyor. Hayat kaynağımız olan kan, Japonlara göre aynı zamanda kişiliğimiz üzerinde de oldukça etkili.

Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: Eğer bu gruptaysanız...

1930'da Japon profesör Tokeji Furukawa, Sosyal Psikoloji Dergisi'nde "Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Araştırma" başlıklı bir rapor yayınladı.

Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: Eğer bu gruptaysanız...

Bu makalede kişilik ile kan grubu arasında bir bağlantı kurmanın "mizacın objektif bir şekilde incelenmesi için yararlı bir temel oluşturabileceğini" savundu.

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Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: Eğer bu gruptaysanız...

Furukawa, A, B, O ve AB kan gruplarının her birinin kişilik üzerinde benzersiz bir etkiye sahip olduğunu savundu.

Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: Eğer bu gruptaysanız...

Tıbbi olarak kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve bağışıklık sistemini antikor üretmeye teşvik eden moleküller olan antijenler nedeniyle birbirinden farklıdır.

Japon bilim insanları keşfetti! Kan grubunuz karakterinizi açığa çıkarıyor: Eğer bu gruptaysanız...

Ancak Furukawa'nın kan grubuna ilgisi antijenlerin kapsamının çok ötesinde olacak şekilde değerlendirdi.

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