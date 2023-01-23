Haberler Keşfet Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 23.01.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 07:42

2023 yılının ikinci Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Dış politika, terörle mücadele yeni ekonomik paketler, esnafa ve orta gelirliye kredi imkanı gibi hususların konuşulmasının beklendiği toplantı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından halka sesleniş konuşmasında alınan kararları tek tek açıklayacak. Vatandaşlar, "Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak? İşte Kabine Toplantısı 23 Ocak 2023 hakkında detaylar