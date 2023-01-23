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Haberler Keşfet Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 08:32

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?

2023 yılının ikinci Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Dış politika, terörle mücadele yeni ekonomik paketler, esnafa ve orta gelirliye kredi imkanı gibi hususların konuşulmasının beklendiği toplantı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından halka sesleniş konuşmasında alınan kararları tek tek açıklayacak. Vatandaşlar, "Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak? İşte Kabine Toplantısı 23 Ocak 2023 hakkında detaylar

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni bir ekonomik paketin açıklanması beklenirken, İsveç'te son yaşanan olaylar sonrası dış politika hakkında alınacak kararlar merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, 23 Ocak Pazartesi saat 14.00'de başlayacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması gerçekleştirerek kararları açıklaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı Kararları ne zaman açıklanacak?
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