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Haberler Keşfet KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, yeni, dualı, kısa, resimli Kadir Gecesi Kandil mesajları
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:32

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, yeni, dualı, kısa, resimli Kadir Gecesi Kandil mesajları

Bugün, bin aydan daha faziletli olduğu Kur'an-ı Kerim'de vurgulanan Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi yaşanıyor. Bu mübarek gecenin anlamını ve önemini ifade eden, "Kadir Geceniz Mübarek Olsun" gibi dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun mesajlar, sosyal medya üzerinde paylaşılıyor. İnsanlar, sevdiklerine bu özel geceyi hatırlatan, en güzel Kadir Gecesi mesajlarını iletmek için sabırsızlanıyor. 2024 yılına ait en yeni, en farklı ve en anlamlı kandil mesajları ise sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte, Kadir Gecesi'ne özel anlamlı mesajlar ve dilekler!

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, yeni, dualı, kısa, resimli Kadir Gecesi Kandil mesajları

Kadir Gecesi 2025, bu akşam iftar sonrası sahura kadar kutlanacak. Bu mübarek gece, Müslümanların geçmişteki günahlarının affedildiği ve duaların kabul olduğu bir zaman dilimi olarak özel bir yere sahiptir. Eller semaya açılacak, samimi kalple Yüce Allah'ın bağışlamasına sığınılacaktır. Kadir Gecesi'nin derin anlamını yansıtan, bu özel geceyi hatırlatan mesajlar ve dileklerle sevdiklerinizle güzel temenniler paylaşılacak. Ayetli, hadisli, resimli ve farklı uzun-kısa seçeneklerdeki Kadir Gecesi mesajları ile bu kutlu gecenin manevi havasını hissedebilirsiniz. İşte, Kadir Geceniz mübarek olsun dilekleri ve daha fazlası sabah.com.tr'de!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en samimi ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları bu sayfada yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak, Kadir Gecesi mesajlarını indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS üzerinden sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, yeni, dualı, kısa, resimli Kadir Gecesi Kandil mesajları

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025!

Kadir Gecesi Mesajları 1 "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!" (Tirmizî, Daavât, 84)
Hayırlı Kadir Geceleri! Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun.
Kadir Gecesi Mesajları 2 "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!" (Haşr, 10)
Kadir Gecesi Mesajları 3 Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi Mesajları 4"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve mükâfatını umarak ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Savm, 6)

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KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, yeni, dualı, kısa, resimli Kadir Gecesi Kandil mesajları

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Kadir Gecesi Mesajları 6 - Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübаrek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 7 - O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir Gecesi Mesajları 8 - Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, yeni, dualı, kısa, resimli Kadir Gecesi Kandil mesajları

Kadir Gecesi Mesajları 9"Allah, bu geceyi bin aydan daha hayırlı kılmıştır." (Kadir Suresi, 3)
Geceniz nurlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi Mesajları 10 "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."
(Kadir Suresi, 1-3)
Kadir Gecesi Mesajları11 Rabbim, bu mübarek gecede yapılan duaları kabul eylesin. Hayırlı Kadir Geceleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel, yeni, dualı, kısa, resimli Kadir Gecesi Kandil mesajları

Kadir Gecesi Mesajları 12 "O gece, melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."
(Kadir Suresi, 4-5)
Kadir Gecesi Mesajları 13 Rabbimiz bizleri affına mazhar eylesin, dualarımızı kabul buyursun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi Mesajları 14"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!"
(Haşr Suresi, 10)
Bu mübarek gecede edilen tüm dualar kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!