Haberler Keşfet Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum'da hissedildi

Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:57

Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum'da hissedildi

Kahramanmaraş merkezli depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sürekli olarak güncelleniyor. Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçen ve depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır." ifadelerini kullandı. İşte Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum depremi hakkında son dakika açıklamaları…