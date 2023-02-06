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Haberler Keşfet Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum'da hissedildi
Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:57

Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum'da hissedildi

Kahramanmaraş merkezli depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sürekli olarak güncelleniyor. Depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçen ve depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır." ifadelerini kullandı. İşte Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum depremi hakkında son dakika açıklamaları…

Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum’da hissedildi

Kahramanmaraş Elbistan'da 7.6'lik artçı deprem meydana geldi. Sarsıntıların devam ettiği Kahramanmaraş'taki deprem pek çok bölgeden hissedildi. Öğlen saatlerinde pek çok kentte hissedilen Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha oldu. Uzmanlar hasarlı binalardan uzak durun çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum’da hissedildi

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler."

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Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum’da hissedildi

KAHRAMANMARAŞ'TA 7.6 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Büyüklük:7.6 (MW)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:06-02-2023
Saat:13:24:47 TSI
Enlem:38.089 N
Boylam:37.239 E
Derinlik:7 km
Detay:https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/408491

Kahramanmaraş’ta 7.6 artçı deprem oldu! Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Samsun ve Çorum’da hissedildi
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