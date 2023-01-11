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Haberler Keşfet KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 2023 KGF destekli kredi faiz oranı nasıl, vade süresi ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 17:32

KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 2023 KGF destekli kredi faiz oranı nasıl, vade süresi ne kadar?

KGF kredi destek paketi detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uzun süredir merakla beklenen KGF kredi paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar TL finansman sağlanacak. Pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alırken vatandaşlar, KGF kredisi faiz oranları ve vade süresi gibi detayları araştırıyor. Peki, KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte, 2023 KGF destekli kredi başvuru şartları, faiz oranları ve vade süresi ile ilgili tüm merak edilenler.

KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 2023 KGF destekli kredi faiz oranı nasıl, vade süresi ne kadar?

KGF kredisi başvuru şartları neler, kimler alabilir, faiz oranı nasıl şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Bakan Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Kredi Garanti Fonu paketi ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı. Hazine destekli kefalet karşılığı kredi paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. 14 başlık altında değerlendirilen KGF kredi paketi ile ihracatçıdan yatırım projelerine, istihdamdan EYT'ye kadar birçok alanda milyarlarca liralık kredi sağlanacak. Peki, 2023 KGF kredisi başvuru şartları neler, faiz oranı nasıl ve vade süresi ne kadar? Esnaf kefalet kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 2023 KGF destekli kredi faiz oranı nasıl, vade süresi ne kadar?

SON DAKİKA: KGF KREDİ PAKETİ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detayları belli oldu. Esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlayacak pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alıyor. Böylece EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi, Yatırım Destek Paketleri Lansmanı programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Nebati, KGF Paketine ilişkin, "Firmaları, finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz." dedi. Bakan Nebati, kefalet oranının ise asgari ücret 70 olarak uygulanacağını bildirdi.

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KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 2023 KGF destekli kredi faiz oranı nasıl, vade süresi ne kadar?

KGF KREDİ PAKETİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni KGF paketinin detaylarını açıkladı. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Yeni paket, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak.

En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.

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KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 2023 KGF destekli kredi faiz oranı nasıl, vade süresi ne kadar?

PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? 2023 KGF destekli kredi faiz oranı nasıl, vade süresi ne kadar?

PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

PAKET 4: İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ

15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak.

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