KGF kredi destek paketi detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uzun süredir merakla beklenen KGF kredi paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar TL finansman sağlanacak. Pakette EYT'de kıdem tazminatı desteği başta olmak üzere 14 başlık alırken vatandaşlar, KGF kredisi faiz oranları ve vade süresi gibi detayları araştırıyor. Peki, KGF kredi paketi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte, 2023 KGF destekli kredi başvuru şartları, faiz oranları ve vade süresi ile ilgili tüm merak edilenler.