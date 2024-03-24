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Haberler Keşfet Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:02

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!

19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 Milyon TL'lik ödül için doğru cevabı bulmaya çalışacak. Geçtiğimiz bölümde son soruyu açtırmaya hak kazanan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Berk Göktaş, bu soruyu doğru yanıtlayabilirse yarışma tarihinde bir ilke imza atarak 5 Milyon TL'lik ödüle sahip olacak. Yarışmanın sevenleri şimdiden Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi, 5 Milyon TL'lik soru ve cevabı ne gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. İşte konunun detayları.

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!

Ekranların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Berk Göktaş isimli yarışmacı, 17 Mart'ta yayınlanan son bölümde 1 Milyon TL'lik soruya doğru yanıt vererek 5 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. 19 yaşındaki yarışmacıya yöneltilecek olan 5 milyonluk soru ve cevabı izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken, Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi, 5 Milyon TL'lik sorunun cevabı ne gibi sorular bu akşam izleyiciler arasında yankı uyandıracak. İşte konuyla ilgili detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!

BERK GÖKTAŞ 5 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRIYOR!

Kim Milyoner Olmak İster'in 17 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyon değerindeki "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını verdi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan Göktaş, 5 milyonu kazanması durumunda yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!

5 MİLYONLUK SORU DAHA ÖNCE AÇILDI MI?

Milyoner tarihinde 5 milyonluk soru ilk kez geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eyub İşler tarafından açılmıştı. Eyub İşler, 5 milyon TL değerindeki "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusuna "Tokat" cevabını vermişti. Ancak doğru cevap "Çorum"du. 5 milyonluk soruya yanlış cevap veren İşler, yarışmaya 50 bin TL ödül ile veda etmişti.

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!

5 MİLYONLUK SORU NE ZAMAN AÇILACAK?

19 yaşındaki Berk Göktaş, 17 Mart Pazar yayınlanan bölümde 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıt verdi. Böylece 5 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazanan ikinci yarışmacı oldu. Berk Göktaş, yarışmanın süresi yetmediği için bir sonraki bölümde 5 Milyonluk soru için yarışacak. Herkesin beklediği o an yaklaştı. 5 milyonluk soru ve cevabı 24 Mart Pazar 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak bölümde açıklanacak.

Soru açıldığında detaylar haberimize eklenecek.

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Babasıyla yarışmaya gelen 19 yaşındaki Göktaş, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi. Sınavda 71. olarak derece yapan ve lisans eğitimine başlayan genç isim kendisinden bahsederken okul haricinde yeni spor dallarını denediğini söyledi.

Fizik ve uzaya ilgili olan Göktaş, kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.

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