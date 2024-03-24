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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
12:02
19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 Milyon TL'lik ödül için doğru cevabı bulmaya çalışacak. Geçtiğimiz bölümde son soruyu açtırmaya hak kazanan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Berk Göktaş, bu soruyu doğru yanıtlayabilirse yarışma tarihinde bir ilke imza atarak 5 Milyon TL'lik ödüle sahip olacak. Yarışmanın sevenleri şimdiden Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi, 5 Milyon TL'lik soru ve cevabı ne gibi sorularla araştırmaları hızlandırdı. İşte konunun detayları.