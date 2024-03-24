Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru bu akşam sorulacak! Berk Göktaş cevabı bilirse yarışma tarihinde bir ilk olacak!

5 MİLYONLUK SORU DAHA ÖNCE AÇILDI MI?

Milyoner tarihinde 5 milyonluk soru ilk kez geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eyub İşler tarafından açılmıştı. Eyub İşler, 5 milyon TL değerindeki "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusuna "Tokat" cevabını vermişti. Ancak doğru cevap "Çorum"du. 5 milyonluk soruya yanlış cevap veren İşler, yarışmaya 50 bin TL ödül ile veda etmişti.