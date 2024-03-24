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Haberler Keşfet Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 17:27 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 17:27

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam bir ilk yaşanacak. Geçtiğimiz bölümde 1 milyonluk soruyu bilerek, 5 milyon TL'lik soruyu açma hakkı kazanan Berk Göktaş, bugün dev ödülü kazanmak için yarışacak. Programın başlaması ile birlikte izleyiciler ekran başına kitlenecek. Kim Milyoner Olmak İster 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli olduktan hemen sonra haberimizde olacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı heyecanı yaşanıyor. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz bölüm bir ilk yaşandı. Berk Göktaş isimli yarışmacı 1 milyon liralık soruya doğru cevap verdi ve 5 Milyon TL'lik soruyu açma hakkı kazandı. 'Kim Milyoner Olmak İster 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli oldu mu' sorusu programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Programın başlaması ile birlikte bu soru yanıt bulacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?

MİLYONER TARİHİNDE BİR İLK OLACAK!

Berk Göktaş, Bu akşam sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM ATV'DE

Kim Milyoner Olmak İster'in heyecan dolu yeni bölümü saatler 20.00'ı gösterdiğinde ATV ekranlarında olacak.

Peki, Berk Göktaş kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?

Berk Göktaş, 19 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi.

Üniversite sınavı olan YKS'de derece yapan Göktaş 71. oldu. Çeşitli spor aktiviteleri ile ilgileniyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?

Otomotiv sektöründe çalışan bir babanın oğlu olan Berk Göktaş ailenin tek çocuğu.

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