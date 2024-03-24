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Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
17:27
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?
Ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam bir ilk yaşanacak. Geçtiğimiz bölümde 1 milyonluk soruyu bilerek, 5 milyon TL'lik soruyu açma hakkı kazanan Berk Göktaş, bugün dev ödülü kazanmak için yarışacak. Programın başlaması ile birlikte izleyiciler ekran başına kitlenecek. Kim Milyoner Olmak İster 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli olduktan hemen sonra haberimizde olacak.