Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik soru ve cevabı belli oluyor! Berk Göktaş 5 milyonluk büyük ödülü kazanacak mı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı heyecanı yaşanıyor. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz bölüm bir ilk yaşandı. Berk Göktaş isimli yarışmacı 1 milyon liralık soruya doğru cevap verdi ve 5 Milyon TL'lik soruyu açma hakkı kazandı. 'Kim Milyoner Olmak İster 5 milyon TL'lik soru ve cevabı belli oldu mu' sorusu programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Programın başlaması ile birlikte bu soru yanıt bulacak.