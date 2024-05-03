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Haberler Keşfet Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:41

Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!

İnsan zekasının sınırlarını zorlayan bu optik illüzyon testinde 1000 kişiden yalnızca 32 kişi başarılı olabiliyor. Testin başarılı olarak sayılabilmesi için koyunların arasına gizlenmiş olan kurt resminin 10 saniyede fark edilmesi gerekiyor. Peki siz, koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz?

Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!

Binlerce kişiye çözdürülen bu optik illüzyon testi insan zekasının sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Testte, koyunların içinde yer alan kurt görselinin 10 saniye içerisinde bulunması isteniyor. Bu testi yapan 1511 kişiden sadece 32 tanesi 10 saniyede kurdu fark etti.

Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

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Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!

Bir penguen diğerlerinden farklı.

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