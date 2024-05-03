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Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:41
Koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz? Yalnızca 32 dahi bu testte başarılı olabildi!
İnsan zekasının sınırlarını zorlayan bu optik illüzyon testinde 1000 kişiden yalnızca 32 kişi başarılı olabiliyor. Testin başarılı olarak sayılabilmesi için koyunların arasına gizlenmiş olan kurt resminin 10 saniyede fark edilmesi gerekiyor. Peki siz, koyunların arasındaki kurdu 10 saniyede fark edebilir misiniz?