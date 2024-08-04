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Giriş Tarihi: 04.08.2024 01:15 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:15

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturum süreleri kaç dakika?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için geri sayım son buluyor. Adayların heyecanla beklediği oturum için o gün geldi çattı. KPSS ÖABT oturumu 4 Ağustos 2024 Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, öte yandan da KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayacağı, kaç dakika süreceği ve kaç soru sorulacağı sorgulanıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturum süreleri kaç dakika?

4 ağustos sabah saatleri itibarıyla başlayacak olan KPSS ÖABT sınavlarında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Sınav için heyecanlı olan adaylar sınava dair araştırmalara başladı. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturum süreleri kaç dakika?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi sonrasında ÖABT sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta saat 10.15'te, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

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KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturum süreleri kaç dakika?

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturum süreleri kaç dakika?

461 BİN 763 ADAY SINAVLARA BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavların 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılacağını belirten Ersoy, "Toplam 63 bin 593 görevli sınav günü sahada olacak. Sınav güvenliği için 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları ücretten muaf tutuldu. 2024-KPSS oturumlarına 555 engelli aday başvuru yaptı. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1932 aday bu haktan yararlandı." ifadelerini kullandı.

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturum süreleri kaç dakika?
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