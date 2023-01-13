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Haberler Keşfet Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:19

Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

Emekli ve memurlar yeni zam oranlarını öğrenmelerinin ardından "Emekli ve memur maaşları Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ocak ayının başında yapılan açıklamada; 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon değerleri ve üzerine eklenen refah payı ile emekli ve memurların Ocak-Temmuz dönemine ait maaşlarına yüzde 30'luk zam kararı verilmişti. Peki, Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.

Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

Emekli memur maaşlarına uygulanan zamma ilişkin maaş farkı ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Uygulanan zam oranıyla beraber en düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken memurlara verilecek en düşük maaşın ise 11.848 TL oldu. Bu kapsamda ise "Emekli ve memur maaşları Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. İşte maaş farkı ödemelerine dair son durum.

Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

SGK emeklisi 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklisi de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alması bekleniyor.

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Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Yüzde 15,39 olarak hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 25 olarak duyurmuştu.

Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Toplantısı'nda beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

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