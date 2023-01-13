Emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri TIKLA SORGULA! 2023 Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?

Emekli ve memurlar yeni zam oranlarını öğrenmelerinin ardından "Emekli ve memur maaşları Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ocak ayının başında yapılan açıklamada; 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon değerleri ve üzerine eklenen refah payı ile emekli ve memurların Ocak-Temmuz dönemine ait maaşlarına yüzde 30'luk zam kararı verilmişti. Peki, Ocak ayı zam – maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.