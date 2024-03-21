MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!

Macaristan Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Macaristan ile kozlarını paylaşacak. EURO 2024'te önemli bir derece hedefleyen Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlı ekip, karşısına çıkacak tüm rakiplere gözdağı vermek istiyor. A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler…