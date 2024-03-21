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MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
14:48
Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, tarihindeki 623. müsabakaya çıkacak. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Tarihte 15. kez rakip olacak Macaristan Türkiye hazırlık maçı öncesi taraftarlar TRT 1 ekranı başına geçiyor. Peki, Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı maç izle linki ve aday kadrosu…