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Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:48

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!

Milli maç canlı yayın kanalı, saati ve tarihi araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, tarihindeki 623. müsabakaya çıkacak. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Tarihte 15. kez rakip olacak Macaristan Türkiye hazırlık maçı öncesi taraftarlar TRT 1 ekranı başına geçiyor. Peki, Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı maç izle linki ve aday kadrosu…

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!

Macaristan Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Macaristan ile kozlarını paylaşacak. EURO 2024'te önemli bir derece hedefleyen Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlı ekip, karşısına çıkacak tüm rakiplere gözdağı vermek istiyor. A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler…

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI

Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, EURO 2024'te önemli bir derece hedeflerken karşısına çıkacak tüm rakiplere gözdağı vermek istiyor

İşte Macaristan Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Macaristan Türkiye maçı, 22 Mart 2024 Cuma günü TSİ 22.45'te başlayacak.

Milli maç, Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan Türkiye maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek.

Mücadelede dördüncü hakem olarak da Damian Kos görev yapacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izle kanalı!

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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