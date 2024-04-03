Haberler
Keşfet
Masquerade'de ölen DJ Gökay Tevlek'in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
13:17
Masquerade'de ölen DJ Gökay Tevlek'in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…
İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade adlı gece kulübünde dün yangın çıktı. 29 kişinin öldüğü faciada DJ Gökay Tevlek de kurtarılamadı. Tevlek'in babası Yüksel Tevlek, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Gözüyaşlı baba Yüksel Tevlek, " Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum çalışmaların gözetimini yapıyordu" ifadelerini kullandı.