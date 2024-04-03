Masquerade’de ölen DJ Gökay Tevlek’in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…

"OĞLUMUN ÇENESİNDE YARA VAR"

Acılı baba Yüksel Tevlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz.