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Haberler Keşfet Masquerade'de ölen DJ Gökay Tevlek'in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:17

Masquerade'de ölen DJ Gökay Tevlek'in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade adlı gece kulübünde dün yangın çıktı. 29 kişinin öldüğü faciada DJ Gökay Tevlek de kurtarılamadı. Tevlek'in babası Yüksel Tevlek, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Gözüyaşlı baba Yüksel Tevlek, " Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum çalışmaların gözetimini yapıyordu" ifadelerini kullandı.

HUZEYFE ATICI
Masquerade’de ölen DJ Gökay Tevlek’in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…

İstanbul Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat esnasında çıkan yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti.

Masquerade’de ölen DJ Gökay Tevlek’in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yangında ölenlerin kimlikleri belirlendi.

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Masquerade’de ölen DJ Gökay Tevlek’in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…

Ölenlerin yakınları cenazelerini almak icin Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yangında hayatını kaybeden 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze aracında gözyaşları ile konuştu.

Yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babası konuştu | Video

Masquerade’de ölen DJ Gökay Tevlek’in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…

"OĞLUMUN ÇENESİNDE YARA VAR"
Acılı baba Yüksel Tevlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz.

Masquerade’de ölen DJ Gökay Tevlek’in babasından açıklama: Çenesinde yara var halbuki…

Oğlum 47 yaşında. Dj'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu.

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