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Haberler Keşfet MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:47

MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 10 Ocak Salı akşamı ekranlara gelen bölümüyle final yaptı. Sevilen yemek yarışması programında 2022 sezonunun şampiyonu Metin oldu. Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin oturduğu yarışma, bu sezon son kez özel bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Bu noktada birbirinden ünlü konukların tezgah başında hünerlerini sergileyeceği özel bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? MasterChef Ünlüler özel bölümünde hangi ünlüler yarışacak? İşte o isimlerin tam listesi…

MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2022 geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle final yaptı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ekrana gelen MasterChef Türkiye, sezonu ünlüler özel bölümü ile kapatacak. Yarışmanın cuma ve cumartesi günleri yayınlanacak son iki bölümünde birbirinden ünlü isimler izleyici karşısına çıkacak. Spor, dizi/film, müzik gibi çeşitli alanlarda adını duyuran ünlüler tezgah başına geçerek kıyasıya yarışacak. Peki, MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? MasterChef Ünlüler özel bölümünde hangi ünlüler yarışacak? İşte detaylar…

MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

MASTERCHEF ÜNLÜLER 2023 NE ZAMAN?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Ünlüler özel bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eğlenceli anların yaşanacağı MasterChef Ünlüler özel bölümü 13 Ocak Cuma - 14 Ocak Cumartesi günleri yayınlanacak.

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MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

MASTERCHEF ÜNLÜLER SAAT KAÇTA?

MasterChef Ünlüler, 13-14 Ocak 2023 Cuma ve Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

MASTERCHEF ÜNLÜLER ÖZEL BÖLÜMÜNDE HANGİ ÜNLÜ İSİMLER VAR?

Yarışmanın özel bölümünde ünlü yarışmacılar, iki takım halinde birbirleri ile rekabet edecek. İki takımda mücadele yürütecek yarışmacılar şöyle:

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MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

Gizem Hatipoğlu, Cemal Can, Danla Bilic, Begüm Öner, Tanem Sivar, Merve Oflaz, Buse Varol, Mansur Ark, Nez ve Ceyhun Fersoy yer alıyor.

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