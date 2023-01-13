Haberler Keşfet MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:47

MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlarda! 2023 MasterChef Ünlüler ne zaman, hangi ünlüler yarışacak?

MasterChef Ünlüler özel bölümü ile ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 10 Ocak Salı akşamı ekranlara gelen bölümüyle final yaptı. Sevilen yemek yarışması programında 2022 sezonunun şampiyonu Metin oldu. Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin oturduğu yarışma, bu sezon son kez özel bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Bu noktada birbirinden ünlü konukların tezgah başında hünerlerini sergileyeceği özel bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? MasterChef Ünlüler özel bölümünde hangi ünlüler yarışacak? İşte o isimlerin tam listesi…