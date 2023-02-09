Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili de etkileyen deprem felaketi sonrasında bölgede görev yapmakta olan ve ülke geneli tüm memurların maaşlarının normal tarihinden önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından memur maaşları ne zaman ödenecek? merak edenler Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ŞUBAT MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?

Şubat memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;