Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki son dakika deprem felaketi sonrasında bölgede görev yapan ve tüm memurların Şubat ayı maaşlarının normal tarihinden önce yatırılacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında tüm memurlar, memur maaşları ne zaman ödenecek öğrenmek isteyerek Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.