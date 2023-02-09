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Haberler Keşfet Memur maaşları ne zaman ödenecek? Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 19:25

Memur maaşları ne zaman ödenecek? Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki son dakika deprem felaketi sonrasında bölgede görev yapan ve tüm memurların Şubat ayı maaşlarının normal tarihinden önce yatırılacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında tüm memurlar, memur maaşları ne zaman ödenecek öğrenmek isteyerek Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Memur maaşları ne zaman ödenecek? Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili de etkileyen deprem felaketi sonrasında bölgede görev yapmakta olan ve ülke geneli tüm memurların maaşlarının normal tarihinden önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından memur maaşları ne zaman ödenecek? merak edenler Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ŞUBAT MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK, HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?

Şubat memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Memur maaşları ne zaman ödenecek? Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.

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Memur maaşları ne zaman ödenecek? Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

Memur maaşları ne zaman ödenecek? Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

Memur maaşları ne zaman ödenecek? Şubat memur maaşları erken mi ödenecek, ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak.

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