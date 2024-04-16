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Memurun yaptığı hata bir evliliği bitirdi! Tek "tuşla" yanlışlıkla boşandılar...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
14:24
Memurun yaptığı hata bir evliliği bitirdi! Tek "tuşla" yanlışlıkla boşandılar...
Uzun yıllardır süren evliliğinizin bir anda kayıtlarda "yanlışlıkla" bittiğini öğrenseydiniz ne yapardınız? Hala evli olduğunu düşünen bir çiftin başına tam da böyle bir hata meydana geldi. Üstelik bir memurun "yanlış" tercihinden dolayı… Bir sabah uyandıklarında yanlışlıkla boşanmışlardı. İşte inanılmaz olayın detayları…