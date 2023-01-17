Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:04

TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları 17 Ocak bugün de devam ediyor. Mut ve Toroslar ilçeleri için yapılacak çekiliş Youtube canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Daha önce TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık için sorgulanmaya başlamıştı. 2+1 3+1 isim listesi sorgulamaları emekli, engelli, genç kategorilerinde devam ediyor. Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Bugünle birlikte ilde kura sonuçları tamamlanmış olacak. İşte, 2023 TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları listesi sorgulama…

TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları belli olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan çekiliş bugün de devam ediyor. Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık, Mut ve Toroslar ilçelerinde gerçekleşen TOKİ Mersin kura çekiliş sonucu sorgulama işlemleri başladı. İşte, TOKİ Mersin kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi:

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı yayında. İsim listesi sorgulama sayfası üzerinden kontrol ediliyor. İşte, detaylar…

TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ 6. ETAP KURALARI BAŞLADI!

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, Mersin TOKİ kura çekimi 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Konutlar, Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık, Mut ve Toroslar ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da hak sahiplerini buluyor.

İşte ilçe ilçe tarihler:

14 OCAK: Merkez

15 OCAK: Silifke, Tarsus

16 OCAK: Anamur, Aydıncık

17 OCAK: Mut, Toroslar

TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA