Haberler Keşfet TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:04

TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Mersin TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları 17 Ocak bugün de devam ediyor. Mut ve Toroslar ilçeleri için yapılacak çekiliş Youtube canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Daha önce TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık için sorgulanmaya başlamıştı. 2+1 3+1 isim listesi sorgulamaları emekli, engelli, genç kategorilerinde devam ediyor. Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Bugünle birlikte ilde kura sonuçları tamamlanmış olacak. İşte, 2023 TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları listesi sorgulama…