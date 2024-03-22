Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Maçın canlı yayın kanalı, tarihi saati ve kadrosu sarı lacivertli taraftarın gündeminde. Parkeden galip ayrılmaya odaklanan temsilcimiz hazırlıklarını tamamladı. Peki; Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...