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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:32
EuroLeague 31. hafta karşılaşmalarında Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano takımına konuk oluyor. Barcelona galibiyetiyle birlikte yükselişini devam ettiren sarı lacivertliler 4. sırada yerini aldı. Wilbekin, Guduric, Calathes gibi oyuncuların keyifle izlendiği son karşılaşmaların ardından yeniden galibiyet hedefleniyor. Peki; Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı...