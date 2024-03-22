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Haberler Keşfet Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:32

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

EuroLeague 31. hafta karşılaşmalarında Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano takımına konuk oluyor. Barcelona galibiyetiyle birlikte yükselişini devam ettiren sarı lacivertliler 4. sırada yerini aldı. Wilbekin, Guduric, Calathes gibi oyuncuların keyifle izlendiği son karşılaşmaların ardından yeniden galibiyet hedefleniyor. Peki; Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı...

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Maçın canlı yayın kanalı, tarihi saati ve kadrosu sarı lacivertli taraftarın gündeminde. Parkeden galip ayrılmaya odaklanan temsilcimiz hazırlıklarını tamamladı. Peki; Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko EuroLeague 31. hafta maçı 22 Mart Cuma günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 22.30'da başlayacak.

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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

Heyecanlı karşılaşma S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://ssport.tv/

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı canlı izle

FENERBAHÇE BEKO MAÇ PROGRAMI

25 Mart | 20.30: Petkim Spor – Fenerbahçe Beko (Basketbol Süper Ligi)

29 Mart | 20.45: Fenerbahçe Beko – ALBA Berlin (EuroLeague)

5 Nisan | 20.45: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes (EuroLeague)

12 Nisan | 21.15: Olimpiakos – Fenerbahçe Beko (EuroLeague)

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