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Haberler Keşfet On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 18:27

On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online üzerinden oynanan On Numara çekilişi 1 Nisan Pazartesi için gündemdeki yerini aldı. Bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kazandıran numaraları kontrol ediyor. Tam 22 numaranın ardındaki büyük ikramiye 1 milyon TL'yi aşmış durumda. Peki; bugünkü On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

1 Nisan On Numara çekilişi açıklandı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden araştırılan numaraların ardında ikramiye bekliyor. Nisan ayının başlamasıyla birlikte bu aya özel şans oyunları takip ediliyor. Çekiliş MP TV canlı yayın üzerinden izleniyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 1 Nisan saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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