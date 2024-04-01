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On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
18:27
On Numara sonuçları sorgulama! Milli Piyango 1 Nisan Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango Online üzerinden oynanan On Numara çekilişi 1 Nisan Pazartesi için gündemdeki yerini aldı. Bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kazandıran numaraları kontrol ediyor. Tam 22 numaranın ardındaki büyük ikramiye 1 milyon TL'yi aşmış durumda. Peki; bugünkü On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?