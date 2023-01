Haberler Keşfet On Numara Sonuçları BELLİ OLDU | Milli Piyango İdaresi ile 16 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Giriş Tarihi: 16.01.2023 20:42 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 20:42

"On Numara sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin 280 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olacağı çekilişe Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak katılanlar yoğun olarak On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek On Numara Sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorulara cevap arıyor. On Numara Sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları.