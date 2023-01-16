On Numara Sonuçları BELLİ OLDU | Milli Piyango İdaresi ile 16 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV On Numara çekilişi bugün (16 Ocak 2023 Pazartesi) bir kez daha yapıldı. 280 Bin TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler yoğun olarak On Numara Sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (16 OCAK)

On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları şöyle;