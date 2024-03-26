OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. YSK tarafından yayınlanan karara göre, seçim yasakları 31 Mart Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Milyonlarca seçmenin gündeminde ise oy pusulaları yer alıyor. Partilerin yanı sıra bağımsız adayların da yer aldığı 2024 oy pusulası örneği YSK tarafından paylaşıldı. Peki, kaç oy pusulası var, hangi pusula ne renk? İşte, YSK oy pusulası renkleri ve partilerin sıralaması…