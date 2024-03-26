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OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
17:20
OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı vatandaşların oyuyla seçilecek. Partilerin yanı sıra bağımsız adayların da olduğu 2024 oy pusulası örneği YSK tarafından paylaşıldı. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde kaç oy pusulası var, kaç zarf verilecek, hangi pusula ne renk? İşte oy pusulası örneği 2024 ve renkleri...