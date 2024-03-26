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Haberler Keşfet OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 17:20

OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı vatandaşların oyuyla seçilecek. Partilerin yanı sıra bağımsız adayların da olduğu 2024 oy pusulası örneği YSK tarafından paylaşıldı. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde kaç oy pusulası var, kaç zarf verilecek, hangi pusula ne renk? İşte oy pusulası örneği 2024 ve renkleri...

OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. YSK tarafından yayınlanan karara göre, seçim yasakları 31 Mart Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Milyonlarca seçmenin gündeminde ise oy pusulaları yer alıyor. Partilerin yanı sıra bağımsız adayların da yer aldığı 2024 oy pusulası örneği YSK tarafından paylaşıldı. Peki, kaç oy pusulası var, hangi pusula ne renk? İşte, YSK oy pusulası renkleri ve partilerin sıralaması…

OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?

OY PUSULASI RENKLERİ NELER, KAÇ ZARF VERİLECEK?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir Belediyesinırlarında yaşayanlar; Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti,

Büyükşehir olmayan illerde yaşayanlar; Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek.

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OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?

OY PUSULASI RENKLERİ

Tüm pusulaların tek zarfa konulacağı belirtilen yerel seçimlerde 4 adet oy pusulası olacak.

BEYAZ: Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

TURUNCU: İl Genel Meclisi üyeleri,

MAVİ: Belediye Başkanları,

SARI: Belediye Meclisi üyeliği seçimleri için.

OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?

OY PUSULASI UZUNLUĞU

Özellikle büyükşehirlerde aday sayısı çok olduğu için haliyle pusulalar da uzun.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanan pusula 97,

-Ankara için hazırlanan 79,

- İzmir için hazırlanan ise 86 cm. uzunluğunda.

Yani seçmenin asıl sınavı kabinde; sabırla pusulayı katlamak, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek (yoksa oyunuz geçersiz sayılabilir) ve 4 pusulayı da aynı MÜHÜRLÜ zarfa sığdırmak olacak.

OY PUSULASI 2024 ÖRNEĞİ || Oy pusulası renkleri neler, 31 Mart seçimlerinde kaç zarf verilecek, kaç oy kullanılacak?

OY PUSULASI SIRALAMASI 2024

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini; ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmama kararıyla birlikte kuraya 35 partinin katılacağını söyledi. Yener, devam eden süreçte seçime katılan siyasi partilerden Büyük Türkiye Partisi'nin, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğini ve kura çekimine bu isimle katıldığını bildirdi.

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