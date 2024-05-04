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Haberler Keşfet Pelin Karahan'a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:46

Pelin Karahan'a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...

Yıllar önce Kavak Yelleri'nde Aslı rolüyle tanıdığımız Pelin Karahan, bu süreçte hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden birçok dizide rol aldı. Son zamanlarda değiştirdiği imajıyla yeniden gündeme gelen yıldız, güzelliğinin ve fit vücudunun sırrı konusunda insanları şaşırtıyor. İşte Pelin Karahan'a sadece 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet...

Pelin Karahan’a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...

Pelin Karahan'ın evlilik ve doğum gibi önemli değişim süreçlerinin ardından, hayatında olduğu gibi kendisinde de büyük değişimler ortaya çıkardı. Saç rengi, giyim tarzı ve yaşam stili ile şık ve yakışan eşyaları kombine etmek konusunda oldukça usta görünüyor.

Pelin Karahan’a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...

Bununla birlikte, fit görünümü hemen herkesin hayran kaldığı bir yapıya sahip. Görünüşe göre sağlıklı ve dinç görünen bedeninin ardındaki sır bu...

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Pelin Karahan’a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...

SPOR VAZGEÇİLMEZİ

Pelin Karahan, sporun her zaman hayatında yer aldığını ve özellikle beslenme düzenine dikkat ettiğini söylüyor. 2 çocuk annesi yıldız, beslenme konusunda daha bilinçli olduğunu söylüyor.

Pelin Karahan’a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...

Yemeklere de çok düşkün olduğunu söyleyen Karahan, önceleri yemeklerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda endişe etmediğini, sadece zevkle yediğini söyledi.

Pelin Karahan’a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...

Bununla birlikte, bun alışkanlığını terk etmek için beslenme tarzını değiştirerek farklı bir yaklaşım benimsediğini de belirtti. Karbonhidrat oranı daha düşük, fakat sağlıklı bir beslenme şeklini tercih eden yıldız, kısa sürede kilolarından kurtulmayı başardı.

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