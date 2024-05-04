Pelin Karahan’a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...

Pelin Karahan'ın evlilik ve doğum gibi önemli değişim süreçlerinin ardından, hayatında olduğu gibi kendisinde de büyük değişimler ortaya çıkardı. Saç rengi, giyim tarzı ve yaşam stili ile şık ve yakışan eşyaları kombine etmek konusunda oldukça usta görünüyor.

