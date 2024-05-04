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Pelin Karahan'a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
08:46
Pelin Karahan'a 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet! Meğer sırrı çok basitmiş...
Yıllar önce Kavak Yelleri'nde Aslı rolüyle tanıdığımız Pelin Karahan, bu süreçte hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden birçok dizide rol aldı. Son zamanlarda değiştirdiği imajıyla yeniden gündeme gelen yıldız, güzelliğinin ve fit vücudunun sırrı konusunda insanları şaşırtıyor. İşte Pelin Karahan'a sadece 1,5 ayda 8 kilo verdiren o diyet...