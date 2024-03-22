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Haberler Keşfet Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 07:47

Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

İslam alemi Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetini eda etmeye devam ediyor. Öte yandan mübarek ayın ikinci cuma günü geldi çattı. Bayram niteliğinde geçirilen bu özel günde birbirlerine Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyen Müslümanlar, Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerine yöneldi. Sosyal medyada paylaşıp veya telefon üzerinden mesaj olarak gönderenler galerilere yöneldi. Dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajlarına bir de camii görselleri ekleniyor. İşte, 22 Mart Ramazan'a özel resimli Cuma mesajları 2024...

Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Resimli Cuma mesajları indir- gönder seçeneklerine yönelen İslam alemi, Instagram, Facebook, WhatsApp gibi platformlardan paylaşımlarına başladı. Sabah saatlerinden itibaren kutlanmaya başlayan bu bayram niteliğindeki gün için Müslümanlar camilerin yolunu tutuyor. Cuma mesajlarıyla birlikte Hayırlı Cumalar görselleri de kullananlar yazılı ve resimli seçenekleri bir arada değerlendiriyor. İşte, dualı, hadisli, kısa-uzun, en yeni Cuma mesajları 2024...

Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

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Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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