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Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
07:47
Ramazan özel Cuma mesajları 2024 | Dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
İslam alemi Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetini eda etmeye devam ediyor. Öte yandan mübarek ayın ikinci cuma günü geldi çattı. Bayram niteliğinde geçirilen bu özel günde birbirlerine Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyen Müslümanlar, Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerine yöneldi. Sosyal medyada paylaşıp veya telefon üzerinden mesaj olarak gönderenler galerilere yöneldi. Dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajlarına bir de camii görselleri ekleniyor. İşte, 22 Mart Ramazan'a özel resimli Cuma mesajları 2024...