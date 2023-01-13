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Haberler Keşfet Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:17

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası Kütüphanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile bugün açılıyor. Öte yandan açılış gününde vatandaşlar "Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 2014 yılında restorasyonuna başlanan ve kütüphane olarak yeniden hayat bulan tarihi yapı, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olarak tarihe geçecek. Peki, Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte merak edilen tüm detaylar.

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

Rami Kışlası tarihi, önemi ve konumuyla merak konusu haline geliyor. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan geçmişi 250 yıldan fazla olan bu tarihi yapı "Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir?" sorularıyla yanıt arıyor. Öte yandan UNESCO Kültür Mirası listesine alınması için çalışmaların başlatıldığı tarihi kışla bugün yepyeni hali ile açılacak. 2012 yılında başlayan restorasyon sona erdi. İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi ve tüm detaylar.

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR, TARİHİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Rami Kışlası (Diğer adıyla Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası) İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan geçmişi 250 yıldan fazla olan tarihi bir yapı. Eyüp –Rami sınırları içinde bulunan Rami Kışlası ya da arşiv kayıtlarındaki adıyla " Rami Çiftliği Kışlası " ilk kez III. Mustafa döneminde ( 1757–1774 ) yaptırılmıştır.

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Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

2. Mahmut döneminde, 1828-1829 yıllarında yenilendi ve büyütüldü. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran 2. Mahmut, yeni kurduğu orduya 'Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammedin, Allahın yardımını görmüş askerleri) adını verdi. Levent'deki yeniçeri kışlaları top ateşi ile yıkıldığı için, yeni kurulan ordunun askerleri, Rami Kışlası'na yerleştirildi.1836–1837' de Mühendishane öğrencileri Rami Kışlası'nda bulunan Mekteb-i Harbiye'ye taşınınca kışla " Fünun-ı Harbiye-i Mansure " adıyla anılmaya başlanmıştır.

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

Cumhuriyet döneminde de orduya hizmet veren Rami Kışlası, 1980'li yılların başında Genelkurmay tarafından dinlenme ve istirahat alanı yapılmak şartı ile İstanbul Belediyesi'ne devredildi. Kışlanın içindeki 1. Ordu askerleri, İstanbul dışında yeni inşa edilen kışlalara taşınarak, Rami Kışlası boşaltıldı ve kullanıma hazır bir durumda, boş olarak belediyeye teslim edildi.

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

İstanbul'un göbeğinde, 220 bin metrekare araziye sahip olan kışlayı teslim alan İstanbul Belediyesi, önce kışlanın dev binasını kültür merkezi, askerlerin talim yaptığı büyük araziyi de park, yüzme havuzları, futbol, basket vb. spor alanları yapmak üzere projeler hazırladı. Fakat, İstanbul'un nefes alacağı, Gülhane Parkı gibi yeni bir dinlenme ve istirahat alanı olması şartıyla belediye devredilen Kışlası'yı 1986 yılında dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan geçici olarak gıda toptancılarına tahsis etti. Tarihi binada Uzunca bir süre gıdacılar bulunmuştu.

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