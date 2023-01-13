Haberler Keşfet Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:17

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte Rami Kışlası Kütüphanesi tarihi, önemi, yol tarifi!

İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası Kütüphanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile bugün açılıyor. Öte yandan açılış gününde vatandaşlar "Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 2014 yılında restorasyonuna başlanan ve kütüphane olarak yeniden hayat bulan tarihi yapı, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olarak tarihe geçecek. Peki, Rami Kışlası Kütüphanesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, tarihi ve önemi nedir? İşte merak edilen tüm detaylar.