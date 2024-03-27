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Haberler Keşfet Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:34

Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?

Salı reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de İnci Taneleri, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar ve ATV ekranlarında ise Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, dün gece zirvenin sahibi olan yapımı ve 26 Mart 2023 reyting ssonuçları sıralaması.

Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyon severler reyting sonuçları ile dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranını inceliyor. 26 Mart Salı akşamı Survivor All Star 2024, Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, İnci Taneleri seyircisi ile buluştu. Yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 26 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü reyting sıralaması.

Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?

26 MART 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında ve urvivor All Star 2024, Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, İnci Taneleri yerini aldı.

İşte 26 Mart reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?

26 MART REYTİNG SONUÇLARI

26 Mart Salı gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (19 MART 2024)

19 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Bahar", 2. sırada "Bahar" dizisinin özeti, 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Bahar", 2.sırada "Bahar" dizisinin özeti, 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?
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