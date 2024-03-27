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Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
07:34
Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?
Salı reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de İnci Taneleri, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar ve ATV ekranlarında ise Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, dün gece zirvenin sahibi olan yapımı ve 26 Mart 2023 reyting ssonuçları sıralaması.