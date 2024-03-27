Reyting sonuçları 26 Mart 2024 Salı | AB ve total reyting sıralaması ile dün gecenin reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyon severler reyting sonuçları ile dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranını inceliyor. 26 Mart Salı akşamı Survivor All Star 2024, Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, İnci Taneleri seyircisi ile buluştu. Yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 26 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü reyting sıralaması.