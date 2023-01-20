Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 19 Ocak 2023 Perşembe reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Ömer, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de Tuzak gibi yapımlar ekrana geldi. TRT 1'de ise yeni dizi Alsancak ilk bölümüyle yarışa katıldı. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 19 Ocak Perşembe reyting sonuçları…