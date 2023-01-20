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Haberler Keşfet Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:35

Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 19 Ocak 2023 Perşembe reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Ömer, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de Tuzak gibi yapımlar ekrana geldi. TRT 1'de ise yeni dizi Alsancak ilk bölümüyle yarışa katıldı. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 19 Ocak Perşembe reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sabahın ilk saatleriyle beraber sorgulanıyor. 19 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Alsancak, Tuzak gibi yapımlar yayınlandı. Bu dizilerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 19 Ocak 2023 reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

19 OCAK 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 19 Ocak Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

19 OCAK 2023 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

19 Ocak 2023 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Ocak Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Ocak 2023 Perşembe Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Camdaki Kız

2 - Esra Erol'da

3 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

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