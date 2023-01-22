Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 21 Ocak 2023 Cumartesi reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Kardeşlerim, TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Bıçaklar Çekildi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 21 Ocak Cumartesi reyting sonuçları…