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Haberler Keşfet Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:17

Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması araştırmaları hız kazandı. 21 Ocak 2023 Cumartesi reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Kardeşlerim, TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Bıçaklar Çekildi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 21 Ocak Cumartesi reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sabahın ilk saatleriyle beraber sorgulanıyor. 21 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor 2023 gibi yapımlar yayınlandı. Bu dizilerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 21 Ocak 2023 reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

21 OCAK 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 21 Ocak Cumartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

21 OCAK 2023 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

21 Ocak 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

14 Ocak Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 21 Ocak 2023 Cumartesi Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Gönül Dağı

2 - Kardeşlerim

3 - Gönül Dağı özet

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