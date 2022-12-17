Sabahın ilk saatleriyle beraber 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları araştırmaları başladı. Her Cuma günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken izledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını değerlendirmek isteyen seyirciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Yalnız Kurt, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Aralık 2022 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları sıralaması…