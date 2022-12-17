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Haberler Keşfet Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 16 Aralık 2022 Cuma AB ve Total Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 08:12 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 08:12

Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 16 Aralık 2022 Cuma AB ve Total Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 16 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Yalnız Kurt, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları

Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 16 Aralık 2022 Cuma AB ve Total Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları araştırmaları başladı. Her Cuma günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken izledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını değerlendirmek isteyen seyirciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Yalnız Kurt, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Aralık 2022 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 16 Aralık 2022 Cuma AB ve Total Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

16 ARALIK 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 16 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 16 Aralık 2022 Cuma AB ve Total Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

16 ARALIK 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

16 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 16 Aralık 2022 Cuma AB ve Total Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Aralık 2022 Cuma akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları sıralaması açıklanıyor! 16 Aralık 2022 Cuma AB ve Total Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL

1 - Yalı Çapkını

2 - Esra Erol'da

3 - Hollanda Arjantin FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması

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