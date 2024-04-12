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Haberler Keşfet Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:33

Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!

Afrika'daki en fakir ülkelerden biri olan Zimbabwe'de yaşayan bir kabilede çoğu çocuk iki parmaklı olarak hayata geliyor. İsmi Vadomalılar olan kabilede yeni doğan hemen her bir çocuğu acı bir hayat bekliyor. Vadomalılar güçlükle de olsa yürüyebiliyor fakat koşmaları imkansız. İşte Zimbabweli Devekuşu halkına ait o görüntüler...

Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!

Yeryüzünün en ilginç kabilelerinden olan Vadomalılar 2 parmaklı olarak dünyaya geliyor. Bazın insanlar ömrü boyunca bu durumla yaşamak zorunda. Bazıları ise ne yazık ki çok dayanamadan hayata veda ediyor.

Zimbabwe 'nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var.

Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!

VADOMA KABİLESİNİN ACI HİKAYESİ!

Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.

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Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!

Ayakların üzerinde sadece iki ayak parmağı var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık.

Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!

DÖRTTE BİRİ BU HALDE!

Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun popülasyonun dörtte birini etkilediği biliniyor.

Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!

Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır.

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