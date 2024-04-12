Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!

Yeryüzünün en ilginç kabilelerinden olan Vadomalılar 2 parmaklı olarak dünyaya geliyor. Bazın insanlar ömrü boyunca bu durumla yaşamak zorunda. Bazıları ise ne yazık ki çok dayanamadan hayata veda ediyor.

Zimbabwe 'nin devekuşu halkı, sadece iki ayak parmakları var.