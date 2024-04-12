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Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
11:33
Sadece 2 ayak parmakları var, yürümekte bile güçlük çekiyorlar… Onlara ‘deve kuşu’ kabilesi diyorlar!
Afrika'daki en fakir ülkelerden biri olan Zimbabwe'de yaşayan bir kabilede çoğu çocuk iki parmaklı olarak hayata geliyor. İsmi Vadomalılar olan kabilede yeni doğan hemen her bir çocuğu acı bir hayat bekliyor. Vadomalılar güçlükle de olsa yürüyebiliyor fakat koşmaları imkansız. İşte Zimbabweli Devekuşu halkına ait o görüntüler...