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Haberler Keşfet Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:47

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesine iki etap şeklinde 85 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İlk etap geçtiğimiz Aralık ayında tamamlanırken gözler şimdi Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihlerine çevrildi. Bu noktada sağlık bölümü mezunları, ''Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bakan Koca, geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 85 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. İlk yerleştirme işlemleri Aralık ayında tamamlandı. Şimdi sırada ikinci etap var. Atama bekleyen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak ikinci alımlar için gözlerini resmi açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI ME ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni atamalar hakkında bilgi geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Bakanlık bünyesine alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımları ilk olarak ÖSYM'ye bildirilecek.

Ardından ÖSYM boş kontenjan ve kadro bilgisine göre tercih kılavuzunu hazırlayacak. Tercih kılavuzunun duyurulması ile beraber 2. alım tarihleri belli olacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından atama işlemleri yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna değinerek buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'si tıbbi sekreter 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

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