Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık bünyesine iki etap şeklinde 85 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İlk etap geçtiğimiz Aralık ayında tamamlanırken gözler şimdi Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihlerine çevrildi. Bu noktada sağlık bölümü mezunları, ''Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı.