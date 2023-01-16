SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna değinerek buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'si tıbbi sekreter 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.