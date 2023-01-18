Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık bakanlığı personel alımı 2023 başvuru başladı mı?

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihleri için bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki etapta toplam 85 bin kişi alacaklarını dile getirmişti. İlk etapta 30 bin kişilik personel alımı yaşanmıştı. Böylece 55 bin kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2023 yılında yapılacak. Sağlık bölümü mezunları, personel alımı için bekleyişe devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru şartları ve detayları