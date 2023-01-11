Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi belli oluyor. Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası öncesinde temizlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. Sıra sonuç adımında. 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı izle ekranı ile takip edilecek. Canlı yayın ardından sonuçlar sistemde yerini alacak. İsim listesi iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022-2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı…