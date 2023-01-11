Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası için İŞKUR tarafından il ve meslek bazında 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile Noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.