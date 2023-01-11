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Haberler Keşfet Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları
Giriş Tarihi: 11.01.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 21:51

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi belli oluyor. Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası öncesinde temizlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. Sıra sonuç adımında. 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı izle ekranı ile takip edilecek. Canlı yayın ardından sonuçlar sistemde yerini alacak. İsim listesi iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022-2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı kurası Youtube canlı yayın ile takip edilecek. İŞKUR üzerinden 2022 Aralık ayında alınan başvuruların ardından temizlik görevlisi sonuçları sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları yanıt arıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı kura sonuçları isim listesi işçi sonuç ekranı…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası için İŞKUR tarafından il ve meslek bazında 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile Noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

Kura çekilişine Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile başlanacak olup, daha sonra illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli hakkına sahip başvuran aday sayısı münhal kadro sayısının dört katını geçmediğinden, bu adaylar doğrudan sözlü sınava katılabileceklerdir.

Kura sonuçları aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1468 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

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