Haberler
Keşfet
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
13:22
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı duyurusunun ardından on binlerce vatandaş gözlerini İŞKUR'a çevirdi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve sonuçları için kurumdan yapılan duyurular incelenirken Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak sorusu yakından takip ediliyor. İşte bakanlıktan ve İŞKUR'dan yapılan son açıklamalar.