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Haberler Keşfet Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:22

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı duyurusunun ardından on binlerce vatandaş gözlerini İŞKUR'a çevirdi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve sonuçları için kurumdan yapılan duyurular incelenirken Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak sorusu yakından takip ediliyor. İşte bakanlıktan ve İŞKUR'dan yapılan son açıklamalar.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilecek 8 bin sürekli işçi alımı için heyecan dorukta! Koruma, güvenlik, temizlik görevlisi gibi alanlarda alım yapılacağını duyuran bakanlık; İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak sorusuyla takip ediliyor. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi hakkında detaylar.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, 8 bin sürekli işçi alımında mülakat olup olmayacağı yönünde sorulara açıklama getirdi:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihleri 18-19 Mart olarak açıklanmıştı ancak gelen açıklama göre tarihler değişti.

ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle şeklinde açıklanan erteleme kararı ardından yeni kura tarihleri şöyle:

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tam tarih bilinmemekle birlikte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları daha önce yapılan alımlarda kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı.

8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2024: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası sonuçları ve isim listesi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.

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