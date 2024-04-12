Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…

Halka açık alanlarda tuvalete girdiğimiz zamanlarda mikroplardan korunmak için ilk yaptığımız işlerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak. Bu durumu hijyenden korunmak için yapsak da uzmanlara göre bu hareket bir hayli hatalı. Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor.