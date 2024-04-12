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Haberler Keşfet Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:55

Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…

Uzmanlar o hareketi yapmamanız için şiddetle uyardı: Hemen herkes zaman zaman halka açık tuvaletleri kullanmak zorunda kalıyor. Çok sayıda kişinin kullandığı bu tuvaletlerde hijyenden şüphe duyanlar, klozetin üstünü peçetelerle sarıyor. Hijyen olarak yapmış olduğumuz bu hareketle ilgili uzmanlardan çok ciddi uyarılar geldi.

Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…

Halka açık alanlarda tuvalete girdiğimiz zamanlarda mikroplardan korunmak için ilk yaptığımız işlerden biri de klozete tuvalet kağıdı serip oturmak. Bu durumu hijyenden korunmak için yapsak da uzmanlara göre bu hareket bir hayli hatalı. Aslında klozetler üzerinde bakteriyi barındırmayacak şekilde üretiliyor.

Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…

Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü.

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Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…

Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor.

Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…

Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor.

Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…

Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır.

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