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Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
10:55
Sakın klozete tuvalet kağıdı serip oturmayın! Uzmanlar şiddetle uyardı…
Uzmanlar o hareketi yapmamanız için şiddetle uyardı: Hemen herkes zaman zaman halka açık tuvaletleri kullanmak zorunda kalıyor. Çok sayıda kişinin kullandığı bu tuvaletlerde hijyenden şüphe duyanlar, klozetin üstünü peçetelerle sarıyor. Hijyen olarak yapmış olduğumuz bu hareketle ilgili uzmanlardan çok ciddi uyarılar geldi.