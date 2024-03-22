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Haberler Keşfet SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:13

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Sakla Beni 22. bölüm fragmanı araştırılıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 21. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Sakla Beni yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı.Yayınlanan son bölümde Mete ve İncila, etrafındakileri kendilerine düşman etme pahasına, gelecekteki güzel günler için mücadele ederken diğer tarafta ise Naz, Kadir'e karşı olan duygularının yön değiştirdiğini fark ermişti. Peki, Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni son olarak 21. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Sakla Beni yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Sakla Beni 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'inpaylaştığı Sakla Beni bu hafta 19. bölümü ile ekrana geliyor.

21 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM KONUSU

Mete ve İncila, etrafındakileri kendilerine düşman etme pahasına, gelecekteki güzel günler için mücadele etmeye karar verirler. Tansu'nun yaşadıklarını öğrenen Kont Ziya, kızına ateş püskürür ve ona kendi yöntemleriyle bir ceza verir.

SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

İzzet'in onu Tansu ile aldattığını öğrenen Filiz, derhal boşanmaya karar verirken bir yandan da uğradığı ihaneti kızından saklamak ister. Yaşanan onca acılara rağmen Mete, babasını uğurlamak için onunla yüz yüze gelir.

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