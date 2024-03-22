Haberler
Keşfet
SAKLA BENİ 22. BÖLÜM FRAGMANI gündemde! Star TV Sakla Beni fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
06:13
Sakla Beni 22. bölüm fragmanı araştırılıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 21. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Sakla Beni yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı.Yayınlanan son bölümde Mete ve İncila, etrafındakileri kendilerine düşman etme pahasına, gelecekteki güzel günler için mücadele ederken diğer tarafta ise Naz, Kadir'e karşı olan duygularının yön değiştirdiğini fark ermişti. Peki, Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…