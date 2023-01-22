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Haberler Keşfet Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 22.01.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 22:11

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) "Şans Topu sonuçları" ile 227 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibini her hafta Pazar günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında aradı. Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak "22 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor. Kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 227 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler yoğun olarak "22 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (22 OCAK)

Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları şöyle;

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Ocak Şans Topu sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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