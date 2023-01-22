Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) "Şans Topu sonuçları" ile 227 bin Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibini her hafta Pazar günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında aradı. Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak "22 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor. Kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları.