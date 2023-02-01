Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 01.02.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 22:23

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen Şans Topu sonuçları, bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler 1 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve şanslı numaralar.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" 1 Şubat 2023 tarihli olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü Şans Topu çekiliş sonuçlarına erişmek isteyen şans oyunu severler 1 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (1 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Şubat Şans Topu sonuçları

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

SON DAKİKA