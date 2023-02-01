Şans Topu sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Şubat Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen Şans Topu sonuçları, bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyenler 1 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve şanslı numaralar.