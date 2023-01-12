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Haberler Keşfet Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULA!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 07:22

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULA!

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 85 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanacağı oyunu Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden oynayanlar kazandıran numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. MPİ ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Çılgın Sayısal Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişim için Milli Piyango Online ile MPİ üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (11 OCAK 2023)

Milli Piyango Online ile 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULA!

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULA!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULA!

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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