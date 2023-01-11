"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 85 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanacağı oyunu Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden oynayanlar kazandıran numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. MPİ ile 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları.