Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Çılgın Sayısal Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişim için Milli Piyango Online ile MPİ üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak 11 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (11 OCAK 2023)

Milli Piyango Online ile 11 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar şöyle;